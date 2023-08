Circo Massimo, il 7 agosto Travis Scott

Dopo gli Imagine Dragons, il 7 agosto al Circo Massimo arriva Travis Scott.

Via dei Cerchi resta chiusa mentre dalle 21 di lunedì scatterà la chiusura della stazione metro B Circo Massimo.

Dalle 20 di domenica, nuova chiusura per via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, via delle Terme Deciane; il lungotevere Aventino (tra piazza dell’Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin); via di Santa Maria in Cosmedin (tra lungotevere Aventino e via della Greca).

Dalle 16 di lunedì, possibili chiusure per via di San Gregorio, viale Aventino, piazza Bocca della Verità, via Petroselli e via del Teatro di Marcello.

Tutte le info su deviazioni dei bus e del traffico sul sito di Roma Mobilità .