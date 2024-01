Colli Aniene: al via la Pedalata di Carnevale

Fervono i preparativi per la Pedalata di Carnevale che si terrà l’11 febbraio 2024. L’evento, promosso dall’associazione “I nostri figli al centro della sQuola”, sarà un modo per festeggiare il carnevale strizzando l’occhio all’ecologia.

L’appuntamento sarà alle ore 10.30 al Parco Tozzetti da dove partirà la carovana in maschera per arrivale al Mercato Spettacolo, sito in Via della Vanga angolo Via del Frantoio 12.

Non solo bici, ma anche monopattini, pattini e tutti i mezzi ecosostenibili con un solo obiettivo: divertirsi!