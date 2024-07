Stranezze di città, piste ciclabili a Roma, partendo tutte le mattine da Tor Tre Teste

L’interesse politico in città c’è.

Ricordo una foto di un paio di anni fa del Sindaco Gualtieri in via dei Fori Imperiali, in bicicletta con il Commissario Europeo per il clima, l’assessore Patanè e Polizia Municipale al seguito.

Nello scorso mese di giugno 2024 sono stato alla presentazione del progetto “Percorso Ciclabile Biovia 12”, percorso ciclabile da Porta Maggiore a Gabii.

Sempre lo scorso mese di giugno 2024 il Sindaco Gualtieri ha inaugurato il cantiere del percorso ciclo pedonale per collegare l’esistente pista ciclabile Monte Mario-Monte Ciocci-San Pietro.

Sono da poco ripresi i lavori per la realizzazione della ciclovia Aniene ramo di collegamento tra la ciclabile Val D’Ala e quella di via Conca D’Oro, ciclabili già esistenti da qualche anno.

Nulla di certo invece per il Grande raccordo delle biciclette, approvato e finanziato da dieci anni.

Io sono un cronista ciclo turista e ho piacere di sapere che c’è interesse nella nostra città verso la mobilità sostenibile.

Sicuramente di quella a venire, se ne parla e se ne scrive.

Lo stesso interesse però non lo vedo sulle opere già esistenti.

Ho percorso più volte in bici, e con dentro lo zaino l’acqua e il “mini decespugliatore elettrico”, la ciclabile bi-direzionale dell’Università di Tor Vergata. Se non taglio i grossi arbusti, non passo mentre pedalo.

Ho provato a percorrere in bici una parte della pista ciclabile di fianco alla via Olimpica, sono stato costretto a scendere di sella.

Quando vado in centro città con la mia bici e ho l’occasione di passare per viale Castro Pretorio, mi trovo a scegliere se è più sicuro il viale dove transitano le macchine o la irriconoscibile pista ciclabile.

Cari amministratori pedalate con me

Vorrei invitare qualche Amministratore Comunale o Municipale, per gli argini del Tevere quello Regionale, a pedalare con me, ed avere la possibilità di osservare assieme la ciclabile di via Tiburtina, la ciclabile di via Prenestina, la ciclabile di via Tuscolana, le ciclabili del quartiere Prati, le ciclabili lungo gli argini del Tevere e sul Lungotevere, la ciclabile vista dal viadotto della Magliana con a fianco baraccopoli e mega discariche.

Non potete immaginare quante volte ho rischiato di cadere dalla bicicletta percorrendo le ciclabili, di investire pedoni che irregolarmente ne usufruiscono, di sbattere contro macchine o moto che le usano come parcheggio, di essere investito dai furgoni delle consegne che salgono sui delimitatori in gomma, di sbattere contro gli sportelli delle macchine che si aprono sul lato passeggeri.

Qualcuno chiederà, ma la “stranezza di città”? Sino ad ora tante in questo articolo, ma in esclusiva c’è la seguente:

Il Sindaco Gualtieri era a pochi metri e stava inaugurando, circondato da tante persone, il cantiere del percorso ciclo pedonale per collegare l’esistente pista ciclabile Monte Mario-Monte Ciocci-San Pietro.

Un ciclista cade in una buca nel tratto della ciclabile già esistente, squarcia anche il copertone posteriore della sua bicicletta.

Il ciclista imbufalito si è rialzato e ha iniziato a spingere la sua bici a mano lungo la strada per raggiungere un posto dove cambiare la gomma squarciata.

Nessuno l’ha accompagnato.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙