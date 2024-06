Il progetto del percorso ciclabile Biovia 12 Porta Maggiore-Gabii

Giovedì 20 giugno 2024 sarà presentato un importante progetto che coinvolge direttamente il V Municipio di Roma: il percorso ciclabile Biovia 12.

Il progetto della Città Metropolitana prevederà un percorso ciclabile da Porta Maggiore a Gabii.

“Sintetizzare il tutto in poche righe – afferma la consigliera Olga Di Cagno – non rende merito al lavoro svolto dal team dei progettisti e dagli uffici, per questo è importante partecipare all’incontro giovedì 20 giugno alle ore 17,00 presso la Casa della Cultura e dello sport Silvio Di Francia via Casilina 665”.

