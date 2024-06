Avs, con ciclopedonale Monte Ciocci-San Pietro Roma città più vivibile

Dopo anni di attesa e di inerzia delle precedenti amministrazioni, siamo riusciti finalmente a far partire i lavori per il nuovo tratto di pista ciclopedonale tra Monte Ciocci e San Pietro. Sono questi gli obiettivi per i quali abbiamo condiviso e sostenuto il programma del sindaco Gualtieri alla guida della città e che ci portano tutt’oggi a far parte con orgoglio di questa maggioranza.

Siamo consapevoli del notevole ritardo che Roma sta scontando in fatto di mobilità sostenibile ma stiamo lavorando per recuperare il divario. Per farlo dobbiamo proseguire su questa strada in particolare con la realizzazione dei percorsi ciclopedonali.

L’avvio imminente dei lavori del GRAB, Grande Raccordo Anulare delle Biciclette, deve essere l’occasione per accelerare la redazione del Biciplan cittadino, realizzando in tempi certi una infrastruttura ciclabile diffusa e interconnessa: una straordinaria opera di mobilità dolce ma anche di rigenerazione urbana.

Riconosciamo all’assessore Patanè un’attenzione continua e costante su questi temi e una particolare sensibilità verso le fasce più deboli come ciclisti, pedoni e utenti del trasporto pubblico, soprattutto di quello su ferro, e che abbiamo l’obbligo di tutelare se vogliamo lasciare alle future generazioni una città più vivibile.

Così in una nota i consiglieri capitolini dell’Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio, Michela Cicculli, Alessandro Luparelli.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙