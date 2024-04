Colli Aniene, Domenica in musica al Teatro Calvino

Una domenica primaverile risvegliata dalle melodie del Trio Caruelli Mariani Tozzetti quella che è andata in scena al Teatro della Scuola Primaria Italo Calvino il 28 aprile. I concerti domenicali, promossi dall’associazione culturale Arte Sonora, sono partiti il 24 marzo e si concluderanno il 26 maggio prossimo prevedendo davvero tanti appuntamenti interessanti. Il trio Caturelli Mariani Tozzetti ha deliziato il pubblico presente con composizioni note e meno note, passando da una splendido arrangiamento a due flauti del “Barbiere di Siviglia” fino a concludere con un’emozionante versione pianoforte e flauti di “Here Comes the Sun” dei Beatles, un brano perfettamente intonato con la splendida mattinata di sole.

I prossimi appuntamenti de “La Domenica che si Nota” prevedono:

5 maggio – Duo Sabatini Rugani (violino e pianoforte)

12 maggio – Trio Harmonia (clarinetto,violoncello e pianoforte)

19 maggio – Casa Schumann (quartetto d’archi e pianoforte)

26 maggio – La Domenica in Coro (Coro Ensemble Incantus, Coro della Filarmonica di Civitavecchia – Direttore M° Riccardo Schioppa)

Gli appuntamenti sono alle ore 11.00 presso il Teatro della Scuola Primaria Italo Calvino in Via Antonino Bongiorno 25 con ingresso ad offerta libera.

