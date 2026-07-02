Colli Aniene, inaugurata la nuova area giochi del Parco Tozzetti

Mercoledì 1 luglio 2026, con grande afflusso di famiglie e bambini, è stata inaugurata, alla presenza del Presidente della Commissione Capitolina Ambiente Giammarco Palmieri, anche in rappresentanza dell’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, del presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, dall’assessora municipale all’Ambiente Federica Desideri e di altri consiglieri municipali, la nuova area giochi del Parco Tozzetti a Colli Aniene: un intervento atteso da anni dalle famiglie del quartiere.

La nuova area ludica nasce da un percorso condiviso e rappresenta il risultato dell’impegno assunto dal V municipio insieme all’Associazione Amici del Parco Tozzetti, che da anni si prende cura del parco promuovendone la valorizzazione.

Dopo la rimozione delle precedenti strutture, avvenuta circa vent’anni fa a causa delle condizioni di non sicurezza degli impianti esistenti, il parco era rimasto privo di uno spazio dedicato ai bambini. Una mancanza che ha privato intere generazioni di un luogo di aggregazione e socialità.

Quattro anni fa l’associazione aveva rappresentato alle istituzioni la necessità di realizzare una nuova area giochi. Da quella richiesta è nato un impegno concreto che ha trovato piena realizzazione con la consegna alla cittadinanza di uno spazio moderno, sicuro e inclusivo.

“La nuova area giochi del Parco Tozzetti – ha dichiarato il presidente del V municipio Massimiliano Umberti – nasce da una richiesta arrivata anni fa dai cittadini e dall’associazione che quotidianamente vive e cura questo spazio. Oggi dimostriamo che, con il lavoro costante e la collaborazione tra istituzioni e comunità, i risultati arrivano. Restituiamo ai bambini un luogo che mancava da oltre vent’anni e rendiamo il parco ancora più vivo, inclusivo e frequentato. È un intervento che conferma la nostra attenzione verso la qualità degli spazi pubblici e il benessere delle famiglie. Ringrazio l’Assessora Capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi, l’Associazione Amici del Parco Tozzetti, i residenti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento“.

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