Colli Aniene, talenti musicali crescono: la giovane Elena Romagnoli

La sera del 4 dicembre 2022, invitati al teatro Sala Vignoli al Pigneto, abbiamo assistito ad una pregevole esecuzione orchestrale di “Pinochio & altre storie”, organizzata dall’Associazione Fabrica Harmonica in occasione dei 50 anni del Pinocchio televisivo di Luigi Comencini (1916- 2007), con le musiche di Fiorenzo Carpi (1918- 1997).

L’orchestra era composta da giovanissimi e talentuosi musicisti tra cui, sorpresa, la nostra Elena Romagnoli, tredicenne di Colli Aniene, promettente strumentista.

Elena fin da bambina ha acquisito una solida formazione musicale seguendo i corsi di solfeggio e di pianoforte alla Scuola di Musica “Anton Rubinstein”, benemerita associazione di via Ernesto Rossi che in vent’anni ha cambiato il volto al panorama musicale di Colli Aniene e del IV Municipio, puntando esclusivamente alla perfezione nell’insegnamento di ciascuno strumento.

Elena si è poi iscritta alle Medie musicali della Scuola “A. Balabanoff” nella sezione “percussioni”, inserendosi perfettamente non solo nel piccolo organico orchestrale scolastico, ma facendo anche da esempio e da traino per i suoi compagni per la sua maturità musicale e umana.

Il suo talento non è sfuggito al Direttore d’orchestra e Direttore Artistico Stefano Palamidessi dell’Associazione culturale musicale “Fabrica Harmonica”. Dopo un breve provino nella sede dell’associazione, in via Bari 22, è stata inserita nell’orchestra giovanile CSA (Civica Scuola delle Arti) alle prese con timpani, xilofono, marimba, vibrafono, tamburi, triangoli, vera ossatura ritmica di tutta l’orchestra.

Fabrica Harmonica

L’Associazione “Fabrica Harmonica” nasce nel 2008 fondando il Festival Federico Cesi, oggi consolidatosi come una delle manifestazioni estive di punta nelle Provincie di Perugia e Terni. Nel 2010 nasce il Choir Winter Fest, Festival Internazionale della Musica Corale, e nello stesso anno viene fondata la Civica Scuola delle Arti, Accademia di Musica convenzionata con il Conservatorio Ottorino Respighi di Latina ed il Conservatoire Maurice Ravel a Parigi.

A Parigi

E dopo il Teatro Sala Vignoli l’orchestra giovanile CSA è stata in trasferta a Parigi, il 7 e 10 dicembre, ospite del Conservatorio Ravel, dove si sono esibiti con successo nello stesso spettacolo, assieme ai giovani musicisti francesi.