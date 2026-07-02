Comuni Ricicloni, premio speciale a Roma per il riciclo degli oli esausti: la consegna all’Hotel Quirinale

Un riconoscimento nazionale premia l’impegno di Roma sul fronte della sostenibilità e dell’economia circolare.

Questa mattina, nella cornice dell’ Hotel Quirinale in via Nazionale, l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, ha ritirato un premio speciale conferito alla città dal CONOE, il Consorzio nazionale che si occupa della raccolta e dell’avvio a riciclo degli oli vegetali e dei grassi animali esausti.

La consegna è avvenuta nell’ambito della cerimonia di premiazione della 33^ edizione dei “Comuni Ricicloni”, lo storico concorso promosso da Legambiente con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica (ora MASE) volto a valorizzare le amministrazioni locali che si distinguono per i migliori risultati nella gestione della raccolta differenziata.

Cento nuovi punti di raccolta nella Grande Distribuzione

Il premio assegnato dal CONOE corona le attività nate dal protocollo d’intesa siglato nel novembre scorso tra il Consorzio, l’amministrazione capitolina e l’azienda municipalizzata AMA S.p.A.

L’obiettivo della sinergia è potenziare drasticamente la capillarità dei punti di conferimento per i cittadini, intercettando un rifiuto altamente inquinante ma prezioso se rigenerato in biocarburante.

I punti salienti del piano di potenziamento della raccolta degli oli di cottura a Roma prevedono:

La realizzazione di oltre 100 nuovi punti di raccolta posizionati strategicamente presso la rete dei punti vendita della grande distribuzione organizzata (supermercati e ipermercati).

L’estensione dei contenitori già presenti in molte strutture pubbliche romane, come le scuole e i mercati rionali gestiti direttamente da AMA.

Alfonsi: «Stop allo sversamento nei lavandini, è un danno enorme»

Soddisfazione è stata espressa a margine dell’evento dall’assessora Sabrina Alfonsi, che ha ringraziato il presidente del CONOE, Tommaso Campanile, ponendo l’accento sul cambio di abitudini necessario per la cittadinanza:

«Le nuove installazioni sono supportate da una campagna di comunicazione mirata a contrastare un’abitudine purtroppo ancora molto frequente e dannosa per l’ambiente: lo sversamento degli oli di cottura esausti negli scarichi domestici e nei lavandini, che intasa le reti fognarie e danneggia i depuratori. A Roma abbiamo ampi margini di miglioramento nel recupero di questa filiera e la collaborazione con il consorzio CONOE è lo strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi europei di riciclo».

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