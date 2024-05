Comunicazione fra persone udenti e persone sorde: attivo servizio web e app dedicata

È attivo per i residenti di Roma Capitale un servizio promosso dal Dipartimento Politiche Sociali che, attraverso web e una app dedicata, permette la comunicazione fra persone udenti e persone sorde.

Registrandosi al sito https://cgs.veasyt.com/ la persona sorda potrà accedere al servizio, totalmente gratuito Comunicazione Globale Sordi-CGS: funziona con qualsiasi Computer smartphone o tablet (iOS e Android) utilizzando SMS, WhatsApp, email, chat, videochiamata e DTS.

Grazie a interpreti LIS professionisti, formati nell’ambito del Video Interpretariato a distanza, sono attive varie opportunità. Servizio Ponte per Sordi (RS) attraverso la modalità di chat testuale, servizi di Video Interpretariato a distanza in LIS (VRI) e Video Servizio Ponte per Sordi (VRS).

Tutte le informazioni sul servizio.

Video “Quali servizi offre il CGS? “



Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca sul pulsante ↙ Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

--------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------clicca sul pulsante ↙---------------------------------------------------------------------------

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati