Concerto degli “Everglades” nella parrocchia di San Romano Martire

Domenica 7 gennaio 2024, alle ore 20.30, si terrà un concerto con ingresso gratuito presso il teatro della parrocchia di San Romano Martire, in via delle Cave di Pietralata 81A. Così ci informa il Presidente del Comitato largo Beltramelli Pericle Eolo Bellofatto.

Il grande concerto è a cura del gruppo degli “Everglades”. Il loro spettacolo live prevede musica anni ’60, ’70, ’80 e ’90, con animazione e possibilità di karaoke collettivo.

L’evento, che chiude le vacanze del Natale e dell’Epifania, è stato organizzato dal “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli”, con la sponsorizzazione della “Agenzia Immobiliare HF” alla quale va il sentito ringraziamento del Comitato di quartiere, come pure a don Julio, parroco di San Romano Martire, per la collaborazione fornita e per aver messo a disposizione, per la circostanza, il bel teatro.

“L’ingresso è gratuito – tiene a precisare Bellofatto – ma è consigliabile la prenotazione al numero 06/62274890 (negli orari di apertura dell’Agenzia Immobiliare HF). Approfitto dell’occasione per inviare un affettuoso saluto e gli auguri di un felicissimo 2024, a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo”.