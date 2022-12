Concerto del 29 dicembre 2022 del Maestro Giulio Faillaci

Giovedì, 29 dicembre 2022, alle ore 18.00, grande appuntamento con la musica romana e napoletana, presso l’Istituto Musicale “A. Corelli” di via E. Serretta 19 (poco distante da largo Beltramelli).

In una collaudata collaborazione tra il “Comitato di Quartiere Largo Beltramelli” (Presidente Pericle E. Bellofatto), l’Istituto Musicale Arcangelo Corelli (Direttore Antonello Bucca) e grazie allo sponsor “Tecnorete”, di via delle Cave di Pietralata 11/B, il Maestro Giulio Faillaci ci delizierà, con la sua voce e la sua chitarra, in un’alternanza continua di canzoni romane e napoletane, con un concerto dal titolo “Roma-Napoli A.R.”; facendo anche “cultura musicale”, con una presentazione storico/artistica dei singoli brani.

Da “Quanto sei bella Roma” a “Malafemmena”, attraverso “Na gita a li Castelli” ad “Era de maggio” e tanti altri brani ancora, il maestro Faillaci ci farà percorrere, in lungo e in largo, parte della storia musicale e storico/culturale delle due bellissime città di Roma e Napoli.

Sarà l’occasione buona anche per scambiarsi gli auguri per il nuovo anno, con la speranza che ci porti fuori – e al più presto – sia dalla guerra in Ucraina (e da tutti gli altri conflitti bellici), che dal Covid-19.

Vi preannunciamo, inoltre, che il 6 gennaio 2023, presso il teatro della Parrocchia di San Romano Martire, di largo Beltramelli, ci sarà un altro concerto con il gruppo degli Arcadi.

Ma vi daremo notizie più precise a tempo debito.

Anche per questo secondo evento, stessi organizzatori, oltre al parroco di San Romano Martire, Don Julio, e stesso sponsor.