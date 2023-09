Concerto della Camera Musicale Romana al Bioparco

Domenica 24 settembre ore 18:30 Sala dei Lecci del Bioparco di Roma, Concerto della Camera Musicale Romana “Le stagioni della vita e dell’amore” Un viaggio musicale tra San Pietroburgo e Buenos Aires, musiche di I. Tchajkowsky e A. Piazzolla

Esegue: TRIO ESIODOS

Massimo Coco, violino

Marco Simonacci, violoncello

Giulio De Luca, pianoforte

Riparte la Stagione della Camera musicale Romana al Bioparco di Roma.

Il concerto del prossimo 24 settembre rappresenta un viaggio emotivo in due parti: due cicli musicali scritti a un secolo di distanza l’uno dall’altro in due posti (San Pietroburgo e Buenos Aires) posti agli antipodi del pianeta che presentano magicamente delle fortissime analogie nella capacità di entrambi di raccontare come il cadenzare del tempo e delle stagioni colpisce l’animo umano.

Melodie incantevoli quelle di Tchajkowsky, che sotto l’apparenza della musica da salotto celano le vertigini inattese di tutta l’espressività di cui un certo tipo di decadentismo musicale è capace; e, nella seconda parte, la potenza e la visceralità dei tanghi di Piazzolla ci trascinano in un vortice di sensualità e malinconia.

Programma

Piotr Illych Tchajkowsky

Le stagioni op. 37a – Trascrizione per trio di Alexander Goedike

Astor Piazzolla

Las cuatro estaciones porteñas – Trascrizione per trio di Josè Bragato

A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana

Direttore Artistico: Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, “Luogo Arte Accademia Musicale” e CMR Project

Indicazioni:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ – Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell’ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

La prenotazione è vivamente consigliata

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 – cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al

pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

COSTI BIGLIETTI

Intero € 15,00. – Ridotto € 10,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).