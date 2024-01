Concerto di Musica da Camera alla Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

Segnaliamo, per gli appassionati di musica classica, ma anche per chi volesse. accostarsi a questo genere d’arte e di bellezza, questo evento, organizzato dalla Camera Musicale Romana, che si svolgerà presso la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma Domenica 14 gennaio 2024 ore 18:30.

Il Concerto ha per titolo:

Ragione e sentimento. Sogni alla conquista di un nuovo mondo

Eseguono:

Laura Gorna, violino

Gabriele Pieranunzi, violino

Francesco Fiore, viola

In PROGRAMMA:

A. Dvořák

Suite Miniature per 2 violini e viola (4 Pezzi Romantici), Op. 75

W. A. Mozart

Duo per violino e viola No.1, KV 423

S. Prokof'ev

Sonata per 2 violini, Op. 56

A. Dvořák

Terzetto per 2 violini e viola, Op. 7

A cura di A.P.S. Camera Musicale Romana (Direttore Artistico: Elvira Maria

Iannuzzi).