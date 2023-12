Concerto di Natale alla Biblioteca nazionale centrale di Roma

Il 21 dicembre 2023, ore 20.30 la Biblioteca nazionale centrale di Roma festeggia il Natale con un Concerto durante il quale il coro di Santa Agnese in piazza Navona animerà la serata di auguri.

Il coro di Santa Agnese in piazza Navona nasce come “Coro Santa Chiara” negli anni Settanta e attualmente è attivo nella Chiesa di Santa Agnese in Agone, a piazza Navona a Roma.

Il coro che ha tenuto e tiene concerti a Roma e fuori si dedica allo studio della musica nei suoi vari stili e forme e sceglie sempre repertori all’interno del linguaggio condiviso, nella convinzione che la musica e il canto siano forme di espressione e comunicazione di emozioni e stati d’animo che non possono prescindere dalla partecipazione di chi ascolta. Fanno parte di queste scelte il canto gregoriano, la musica antica, quella classica e contemporanea, sia sacra che profana.

Il coro dal 2018 ha promosso la rassegna di polifonia sacra “Maggio inCanto”. Ad essere coinvolti alcuni dei migliori gruppi presenti in Italia e all’estero.

PRENOTAZIONI