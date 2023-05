Concerto Springsteen al Circo Massimo domenica 21 maggio

Fine settimana di manifestazioni ed eventi, a partire dal concerto di Bruce Springsteen al Circo Massimo, in programma domenica 21 e per il quale sono annunciate almeno 60mila persone.

Ecco il punto sulla mobilità:

Sabato 20 maggio 2023

Dalle 14 alle 20, è in programma un corteo con partenza e arrivo a parco Schuster e percorso lungo via Ostiense, viale Campo Boario, via delle Conce e via Ostiense. Possibili deviazioni per le linee di bus.

Dalle 14 alle 18, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza Porta San Giovanni attraversando via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto. Possibili deviazioni per i bus.

Dalle 17,30 alle 19, una processione sfilerà tra via Benedetti, via Bargellini, via Checchi, via dei Durantini, via Amoretti, via Monti Tiburtini e via Benedetti. Sullo stesso itinerario è in programma anche un corteo storico domenica tra le 15,30 e le 17. Deviate le linee di bus.

Per consentire potature in viale Pinturicchio, la linea di tram 2 sarà sostituita da bus sull’intero percorso. Per un intervento sulla rete aerea di alimentazione, scatteranno modifiche anche per le linee 3L e 19.

Domenica 21

Dalle 9 alle 12, nella pineta di Castel Fusano, è in programma un evento sportivo. Sarà chiusa la complanare di via Cristoforo Colombo, direzione mare, tra viale del Circuito e piazzale Cristoforo Colombo. Bus deviati.

Al Circo Massimo, alle 21, si svolgerà il concerto di Bruce Springsteen. Da venerdì sera chiusa via dei Cerchi (da piazza di Porta Capena a via Ara Massima di Ercole). Dalle 20 di sabato saranno vietate al traffico via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, lungotevere Aventino (corsia preferenziale, direzione via della Greca). Dalle 18 di domenica sarà invece chiusa via di San Gregorio. Deviate le linee del trasporto pubblico.

Dalle 9 alle 19, per una manifestazione culturale, sarà chiusa via Cola di Rienzo tra via Terenzio e piazza Cola di Rienzo. Bus deviati.

Tutti i dettagli su romamobilita.it