È stato svelato il ricco cartellone dell’edizione 2022 del Concertone del Primo Maggio che si svolgerà dal vivo in piazza San Giovanni e in diretta tv su Rai 3. Anche quest’anno la conduzione, per il quinto anno consecutivo, è affidata a Ambra Angiolini.

“Al lavoro per la pace” è lo slogan che i sindacati hanno scelto per la Festa dei lavoratori 2022. Dopo due anni di pandemia particolarmente difficili e nell’attuale momento tragico di guerra in Ucraina, il Concerto del Primo Maggio 2022 assume un significato simbolico e profondo: confrontarsi sul presente per affrontare il futuro con responsabilità, visione e speranza.

Primo Maggio 2022: il cast

Il Concertone 2022 in piazza San Giovanni si svilupperà come una sorta di racconto collettivo, una narrazione attraversata da tanta musica, ma anche da parole ed emozioni condivise. Ecco il cast completo:

Ariete, Angelina Mango, Bandabardò & Cisco, BigMama, Bresh, Caffellatte e Deddy, Carmen Consoli, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Extraliscio con Luca Barbarossa, Fabrizio Moro, Fasma, Hu, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, L’Orchestraccia, Luché, Mace con Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Mara Sattei, Marco Mengoni, Max Pezzali, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Notre Dame De Paris, Ornella Vanoni, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Sincro, Tommaso Paradiso, Venerus, VV, Willie Peyote. Unici simbolici ospiti internazionali dell’edizione 2022 i Go-A, la band che ha rappresentato l’Ucraina lo scorso anno all’Eurovision Song Contest.

Primo Maggio 2022: interventi sul palco

Sul palco interverranno anche lo scrittore Stefano Massini, l’attore Claudio Santamaria, i giornalisti Giovanna Botteri, Francesca Barra e Riccardo Iacona, il conduttore televisivo Valerio Lundini.

Primo Maggio 2022: i concorrenti di 1MNext

Anche quest’anno a piazza San Giovanni si esibiranno i 3 vincitori del contest “1MNEXT” che saranno annunciati nel corso della finale live del 23 aprile a porte chiuse. I finalisti in gara sono: Cristiana Verardo, Fran e i Pensieri, Molesti, Giorginess, Greta Portacci, Jess, Mille, Mira, Rumba De Bodas, Scrima, Volpe. Il vincitore assoluto del contest sarà proclamato durante il Concertone.

L’intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand.