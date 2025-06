Concorsi Roma Capitale, oltre 67 mila le domande

Sono 67.323 le domande che sono pervenute, allo scadere dei termini delle 23.59 di ieri, per partecipare ai concorsi di Roma Capitale con i quali verranno selezionate tramite bando 808 figure professionali di dieci distinti profili professionali: operatori tecnici, di custodia, di trasporto e ambientali, istruttori tecnici e istruttori amministrativi e infine funzionari amministrativi, funzionari tecnici, funzionari ambientali e funzionari informatici. Ecco, nel dettaglio, i numeri delle domande di partecipazione:

Area professionale dei funzionari (per 286 posti in tutto)

– 897 domande per la selezione di funzionari di servizi ambientali (18 posti);

– 565 per la selezione di funzionari per la gestione dei servizi informatici e telematici locali (18 posti);

– 3.394 per la selezione di funzionari tecnici (125 posti);

– 15.424 per la selezione di funzionari amministrativi (125 posti);

Totale delle domande per posti da funzionario: 20.280.

Area professionale degli istruttori (per 450 posti complessivi)

– 4.333 domande per la selezione di istruttori dei servizi tecnici (225 posti);

– 30.722 per la selezione di istruttori amministrativi (225 posti);

Totale delle domande per posti da istruttore: 35.055.

Area professionale degli operatori (per 72 posti in totale)

– 6.032 domande per la selezione di operatori dei servizi di supporto e custodia (18 posti);

– 3.761 per la selezione di operatori dei servizi di trasporto (18 posti);

– 504 per la selezione di operatori dei servizi ambientali (18 posti);

– 1.691 per la selezione di operatori dei servizi tecnici (18 posti);

Totale delle domande per posti da operatore: 11.988.

È previsto che le prove preselettive si tengano entro fine giugno, le prove scritte si terranno entro luglio, mentre le prove orali si terranno dopo l’estate, in modo da arrivare a chiudere la procedura di selezione, con le graduatorie, entro fine anno. Le graduatorie dureranno 3 anni.

“La risposta che hanno avuto i nostri bandi è stata imponente – ha dichiarato l’assessore al Personale, Servizi anagrafici ed elettorali, attuazione del programma di mandato, Comunicazione istituzionale e Decentramento amministrativo, Giulio Bugarini –. Le domande arrivate, 67.323, sono oltre 83 volte gli 808 posti di lavoro che abbiamo messo a bando.

Un segno che la prospettiva di un impiego a Roma Capitale è interessante per una vasta platea di persone. Ora lavoreremo con impegno e serietà per far sì che tutte le procedure di selezione si svolgano ordinatamente e con rapidità, in modo da chiudere entro l’anno le graduatorie e poter avere il più velocemente possibile i nuovi dipendenti negli uffici comunali”, ha concluso Bugarini.

