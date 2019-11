Conoscersi a Roma a ritmo di salsa

“Vuoi ballare con me?” Questo invito con il gesto iconico di porgere la mano per procedere insieme verso il centro della pista da ballo è una scena che accompagna da sempre il nostro immaginario romantico. La danza, ballare insieme al proprio crush, alla persona che si sta corteggiando è un ottimo ice-breaker che aumenta l’intimità, la confidenza e crea un momento di condivisione speciale, allegro e sensuale allo stesso tempo.

Secondo una ricerca condotta da Kantar TS* il 52% dei single europei sono soliti cercare una persona speciale online tramite servizi di dating, mentre il 25% preferisce incontrare un possibile partner nei club, magari sfruttando proprio il dancefloor. Ed è con questa premessa che Meetic , il servizio di incontri più affidabile in Italia, ha voluto favorire sia quei single che amano uscire per una serata danzereccia, sia quelli più avvezzi ai sistemi di dating online, proponendo un simpatico evento che si svolgerà proprio in un club per imparare a ballare una delle discipline più sensuali di sempre: la salsa.

Appuntamento per tutti gli aspiranti ballerini sabato 23 novembre per una super festa a ritmo latino presso la discoteca Dancing Zanussi, il tempio della salsa nel cuore di Roma organizzata in partnership con il Barrio della Salsa. L’evento è stato pensato non solo per chi ama questo tipo di musica, ma soprattutto per avvicinare i partecipanti alle movenze più calienti e dare a tutti l’opportunità di conoscere tante persone nuove in un contesto unico e divertente.

La serata avrà inizio intorno alle 21:00 e, ad aprire letteralmente le danze, sarà una ballerina professionista, maestra di salsa, che guiderà gli ospiti insegnando i passi base e aiutandoli a prendere confidenza con questa disciplina. Sarà l’occasione ideale per scegliere il proprio partner con cui danzare tutta la notte. Dopo la lezione, infatti, ci si rilasserà di fronte a un ottimo drink così da prendere fiato e scambiare qualche chiacchiera con i propri compagni di ballo. Per tornare poi a scatenarsi in pista per tutto il resto della serata, ripassando insieme quanto appreso durante la lezione. Un ottimo modo per conoscersi, fare amicizia e chissà che, tra un passo e l’altro, oltre a pestarsi i piedi, possa nascere qualcosa di più! L’evento è gratuito, ma su prenotazione. Per partecipare basterà compilare la form a questo link e preparare il proprio outfit più colorato per farsi notare sulla pista da ballo.

Ed è così che Meetic coccola i suoi carissimi single, rimanendo al loro fianco non solo online, ma anche nella vita reale: l’obiettivo, in fondo, è dare inizio a qualcosa di vero. Non è un caso se, ad oggi, gli eventi targati Meetic hanno superato di gran lunga quota 600, con un totale di almeno 18mila single coinvolti in tutta la Penisola. Appassionanti viaggi, ottime cene e aperitivi di ogni tipo, corsi di cucina e show cooking, eventi culturali, mostre, film, quiz game e spettacoli di cabaret, sono tantissime le occasioni che permettono agli utenti della community di incontrare persone nuove in un’atmosfera unica che valorizza le passioni individuali.