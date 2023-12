Cori Gospel, gli appuntamenti nel Municipio I

Ancora altre novità nel I Municipio per passare un Natale insieme in musica nel segno della socializzazione. Nei giorni di queste festività sono previsti due cori Gospel a Piazza Testaccio e Largo Goldoni e un concerto gospel di Natale che si terrà nella chiesa di Santa Maria in Agone a piazza Navona. Vengono da oltreoceano, dalla Florida come da Baltimora, questi cori gospel di eccezionale bravura a regalare un’esibizione coinvolgente che resterà nei nostri cuori.

“D’altronde il gospel è una musica popolare in continua evoluzione che si è misurata e si misura con i temi sociali, le mode e le tendenze musicali passando dal soul, al R&B, al pop, pur rimanendo pervasa dai suoi valori morali espressi con gioia, tutto ciò fa sì che ogni concerto diventi una esperienza unica e coinvolgente. Per questo abbiamo voluto portarlo nelle piazze rendendolo accessibile a tutti. Con interventi anche cappella e con il solo accompagnamento di una tastiera, senza palco o pedane, gli interventi musicali saranno così partecipati da ogni tipologia di pubblico”, assicura l’assessore alla cultura Giulia Silvia Ghia.

Questo il calendario:

24/12/23 – Piazza Testaccio, ore 16.00, Gospel, Florida Inspirational Singers;

25/12/23 – Chiesa di S. Agnese in Agone in Piazza Navona, Concerto di Natale, ore 16.00, Gospel con organo, Community Concert Choir of Baltimore;

28/12/23 – Largo Goldoni (Via del Corso), ore 11.00, Gospel, Earl Bynum & The Mount UnIty Choir