Coro all’improvviso… al Teatro Alessandrino (Parco Palatucci)

Alle ore 20 di domenica 18 luglio 2021 Il M° Paula Gallardo e i cori Nuovo Coro Popolare e Coroincanto animeranno la stagione estiva del Parco Palatucci con un flash mob corale nel restaurato Parco Alessandrino (ingresso da Largo Cevasco a Tor Tre Teste.

Il 22 Luglio alle 19.00 torna a grande richiesta al Teatro Alessandrino, la Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.

La scorsa volta, il 6 Luglio, per celebrare l’anniversario della scomparsa del Maestro Ennio Morricone, abbiamo assistito ad una bellissima performance con le musiche delle celebri colonne sonore del compositore romano e ad un Inno di Mameli che è stato di ottimo auspicio sia per Italia-Spagna, giocata proprio quella sera, sia per l’esito degli Europei di calcio.

Siamo sicuri che anche il 22 luglio i musicisti della Banda dei Vigili ci faranno trascorrere un bel momento insieme, in questo spazio culturale nel verde di Parco Palatucci restituito alla cittadinanza.