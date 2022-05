Corpi e Note – Concerto di Armonie al Teatro Tor Bella Monaca

Una live jam session pronta a mettere d’accordo generazioni e gusti, coniugare tradizione e innovazione, interagendo ironicamente con i presenti, stimolando una condivisione di cui si sente l’esigenza.

“Corpi e Note – Concerto di Armonie”, in scena il 31 maggio 2022 alle ore 21 al Teatro Tor Bella Monaca, mescola la creatività di Alessandro Moscatelli, in scena con i suoi testi, voce e drammaturgia con la musica al pianoforte di Maricò Pepi, tratta dal suo ultimo disco “Cancelli sul mare”.

Non solo: in scena ci saranno i danzatori del Gruppo Danza Oggi: il 2022 ha come protagonista il corpo che si trasforma, prende vita, supera i confini. Si esibiranno per ricordare Gabriella Gasparini, presidente del Gruppo Danza Oggi dal 1995, appena mancata.

È l’uomo con le sue emozioni ed esperienze il centro dell’attenzione di questo programma che vuole far dialogare pubblico ed artisti come mai prima.

L’obiettivo dello spettacolo è presentare bellezza e benessere per uscire insieme da un periodo difficile e complicato.

Una trasformazione, un cambiamento che va assecondato perché rigenera, nutre l’anima e rende più forti.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di Teatri in Comune, o prenotare il biglietto al Teatro Tor Bella Monaca chiamando lo 06/2010579 (dalle 10:30 alle 19:30) o scrivendo a promozione@teatrotorbellamonaca.it .