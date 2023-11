Cos’è la Capoeira e dove si può praticarla

Decodificare con certezza la sua storia e la sua evoluzione non è semplice, q uello che sappiamo per certo è che sia legata strettamente alla storia degli africani costretti alla schiavitù in Brasile dai dominatori Portoghesi, tra i secoli XVI e XIX.

Questi uomini, in risposta all’oppressione, svilupparono una lotta di liberazione, (dissimulata tramite elementi acrobatici, fluidi, musicali) che affonda dunque le sue radici in Africa, ma attraversa la cultura indigena e complessa del Brasile .

Nata a Bahia, sulla costa est del Brasile, e in altre città costiere, nei secoli ha continuato ad essere praticata, anche quando dichiarata illegale a fine ‘800.

Fu riscattata dal presidente della Repubblica Getulio Vargas, che la legalizzò e valorizzò negli anni ’30 del XX secolo poi p roclamata Sport nazionale Brasiliano , infine Bene culturale immateriale dall’Unesco, ed è oggi praticata in tutto il mondo.

I capoeristi si incontrano in RODA, TOCANDO gli strumenti tipici e JOGANDO in coppia.

Cosa è in pratica quindi la capoeira?

E’ lotta armonica, espressione fisica e personale, è simulazione, è musica dal vivo, è rituale, è cultura, è teatro, è storia, è cultura afro-brasiliana, è un mondo da scoprire.

Dove si può praticare nella nostra zona? Presso lo SPAZIO 3T (Tor Tre Teste, in via Antonio Santoro 40) un luogo dove arte, sport, cultura e artigianato, si incontrano e sono valore aggiunto l’uno dell’altro.

Ad aspettarvi in palestra c’è Formada Camaleoa, allieva di mestre Aranha che da 15 anni rappresenta a Roma, il Centro di Capoeira Sao Salomao di Recife (nord-est del Brasile) , trasmettendo la complessità di quest’arte tramite le due forme tradizionali: Angola e Regional.

Perchè praticarla? Perchè è divertente, è una scoperta senza limiti, una sfida costante con sè stessi, un’immersione in un mondo complesso. Perchè ci rende partecipi di un momento di manifestazione collettiva, in un confronto costruttivo con l’altro nel quale ci si esprime liberamente. Perchè sono tanti i benefici a livello personale e fisico, quali la forza, l’equilibrio, il controllo, la flessibilità, i riflessi, l’autostima.

Vamos Jogar Capoeira!