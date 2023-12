Cotral, programmato uno sciopero di quattro ore

Nel corso della giornata di giovedì 7 dicembre 2023 sarà programmato uno sciopero di quattro ore dalle organizzazioni sindacali Faisal-Cisal della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 9 alle 13.

Corse bus

Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 9 e a partire dalle 13.01.

Linee ferroviarie Metromare e Roma-Viterbo

Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo garantirà il servizio fino alle 9 e a partire dalle 13.01.

Informazioni

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it

Le motivazioni dello sciopero del 7 dicembre

Le motivazioni poste a base della vertenza dell’organizzazione sindacale: in data 30/10/2023 presso la Stazione Tiburtina personale è stato picchiato per non aver dato delle informazioni sulla viabilità; in data 29/11/2023 sulla linea di Atac una verificatrice e stata schiaffeggiata per aver chiesto il titolo di viaggio; in data 02/12/2023 un autista della società Cotral è stato preso a pugni al volto in località Rocca di Papa.