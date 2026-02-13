Crollo a San Giovanni: cade l’insegna dell’ex cinema Paris, due feriti

Il degrado degli immobili dismessi torna a trasformarsi in emergenza concreta.

Questa mattina, venerdì 13 febbraio 2026, il distacco dell’insegna dell’ex cinema Paris ha provocato il ferimento di due persone nel quartiere di San Giovanni, riaprendo il dossier sulla sicurezza delle sale abbandonate nella Capitale.

L’incidente si è verificato in un’area ad alta densità commerciale, lungo via di Magna Grecia, in una fascia oraria di forte passaggio pedonale.

Il crollo in piena mattinata

L’allarme è scattato intorno alle 10:45, all’altezza del civico 124. La pesante insegna dell’ex sala cinematografica, corrosa dal tempo e verosimilmente indebolita, si è staccata improvvisamente dalla facciata precipitando sul marciapiede.

Due passanti sono rimasti coinvolti. Un uomo è stato affidato alle cure mediche dal personale del 118 e trasportato all’Ospedale San Giovanni di Roma. Mentre la donna, è stata trasportata all’Ospedale Fatebenefratelli.

Messa in sicurezza e rilievi

L’area è stata immediatamente transennata per scongiurare ulteriori distacchi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco per la rimozione delle parti pericolanti e gli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale.

Non si esclude che le condizioni strutturali dell’edificio, chiuso da anni e privo di manutenzione ordinaria, possano aver contribuito al cedimento.

Una sala simbolo dell’abbandono

L’ex cinema Paris, inaugurato il 31 dicembre 1956, è rimasto attivo fino al 2001, quando ha abbassato definitivamente la saracinesca.

Da allora l’immobile è entrato nell’elenco dei cosiddetti “cinema fantasma” di Roma: strutture un tempo centrali nella vita culturale dei quartieri, oggi ridotte a gusci vuoti.

Negli ultimi mesi la sua vicenda era tornata d’attualità grazie a una video-inchiesta realizzata dagli studenti di Architettura della Sapienza Università di Roma, nell’ambito del corso del professor Silvano Curcio, che ha censito tredici sale abbandonate in città, evidenziando non solo la perdita di memoria collettiva ma anche i rischi concreti legati al mancato consolidamento degli edifici.

