Roma salva i suoi ex cinema (per ora). Ma la battaglia continua

C’è una legge che doveva segnare “una svolta”, ma è stata oscurata da un’altra notizia, capace di incendiare gli animi e accendere riflettori inattesi: gli ex cinema dismessi di Roma sono salvi. Per ora.

A far saltare l’emendamento che avrebbe autorizzato la trasformazione definitiva delle sale chiuse da oltre dieci anni è stata una mobilitazione silenziosa ma potente, quella della Fondazione Piccolo America, insieme all’opposizione in Consiglio Regionale.

Il risultato? Lo stralcio dell’articolo più temuto dalla nuova legge sulle semplificazioni urbanistiche (la famigerata Legge 171), approvata mercoledì alla Pisana.

Un risultato concreto, tangibile, ottenuto non con proclami ma con tenacia civile. E con una visione chiara: gli spazi culturali non si toccano, si riattivano.

“È una vittoria importante da cui ripartire – ha dichiarato la Fondazione – frutto di una riflessione politica doverosa. Ma non basta.”

Il “Salva Metropolitan”: un colpo basso alla città

Se da una parte si esulta, dall’altra si resta in allerta. L’articolo 19 della stessa legge — ribattezzato in fretta “Salva Metropolitan” — rappresenta il nuovo fronte caldo.

Secondo la Fondazione, la norma apre nuovamente alla possibilità di trasformare lo storico Cinema Metropolitan in un centro commerciale, in linea con un progetto targato Giunta Raggi, poi bocciato dalla Regione Zingaretti e affondato dal TAR.

Una ferita urbanistica mai del tutto rimarginata che ora rischia di riaprirsi.

“È un segnale preoccupante – si legge nella nota – che mette a rischio un patrimonio storico e culturale della città.”

Ed è qui che la battaglia si fa più grande. Perché non si tratta solo di cinema, ma di memoria collettiva, identità urbana, accesso alla cultura. Ogni sala chiusa è un pezzo di città non vissuta. E ogni progetto di speculazione commerciale rappresenta un’occasione persa per fare comunità.

La città dei 15 minuti passa anche dai vecchi cinema

La Fondazione Piccolo America rilancia: serve un tavolo di lavoro permanente con tutte le forze istituzionali, per progettare insieme il futuro delle sale dismesse.

L’obiettivo non è solo conservare degli edifici, ma rigenerare spazi per la socialità, l’arte e la formazione, prendendo ispirazione dai Tiers Lieux francesi: i “Terzi Luoghi” dove si coltiva la partecipazione civica e l’innovazione sociale.

In fondo, è anche questo il cuore della “città dei 15 minuti”: avere tutto a portata di quartiere, sì — ma anche una cultura a portata di mano, di occhi, di cuore.

