Da Pietralata al Parco di Tor Tre Teste e ritorno

Domenica 16 febbraio, giornata bella e propizia per una camminata lunga da Pietralata, fino al Parco di Tor Tre Teste, dopo una settimana di duro lavoro culminata nell’evento molto impegnativo Altre Lingue Achille Serrao presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Un evento ricco di emozioni, di incontri e di tensione organizzativa. Fortunatamente e grazie ad un esemplare lavoro di squadra tutto è andato per il meglio ed è stata una grande soddisfazione vedere un pubblico così attento, seguire sui libretti di sala i testi declamati dai poeti venuti dalle diverse regioni italiane e seguire l’onda canora dei cori che hanno contrappuntato il reading poetico.

Quindi passeggiata lunga confortata da un sole sempre più caldo con il passare delle ore, diciamo circa tre ore e spicci dalle 9,17 alle 12,35, tra andata, un giro del parco e tanti abbracci con amici podisti che ancora conservano un buon ricordo di me e del mio impegno ambientalista.

Il parco di Tor Tre Teste è e resta un gran bel parco, anche se meriterebbe maggiori cure. Ed è stata una grande gioia ripercorrerne i vialetti e ammirare gli alberi e riempirsi gli occhi del verde dei prati.

Per la cronaca era in corso una gara di orienteering cui hanno partecipato un buon numero di persone di tutte le età. Ho fatto sosta all’impianto di atletica “Antonio Nori”, sempre ben tenuto ed una gioia per i miei occhi e un motivo di orgoglio per me e per tutti gli amici che hanno condiviso con me un’epica battaglia di10 anni per vederlo realizzato.

Al ritorno sono passato da via Campari, ho comprato il giornale da Emanuele e salutato affettuosamente gli amici che stazionano davanti all’edicola discutendo del più e del meno (io li ho battezzati cumulativamente come “Montecitorio”). Ho visto passare il mitico 556 (capolinea Anagnina). Alla fermata ho chiesto ad una signora utente se le corse dopo il prolungamento del percorso, erano regolari, ma con un gesto mi ha risposto di non parlare italiano. Già, sui mezzi pubblici gli italiani sono sempre meno. Mi informo comunque da altri e la risposta è: “Più o meno come prima”. Cioè non bene.

Risalgo per via Campari, passo davanti all’edicola all’altezza di via dei Berio, chiusa ormai da anni (che tristezza!) e attraverso il giardinetto di via Lepetit. Da qui mi si apre una bella visione: quella del playground funzionante e frequentato da molti bimbi e genitori e nonni. Un gran bel vedere ed una conferma che il suggerimento dei cittadini sulla sua collocazione è stato vincente e di buon senso. Cioè collocarlo in una zona frequentata e vicina alle abitazioni (quindi sotto gli occhi degli abitanti: la migliore vigilanza). Altro che relegarlo nella valletta dei cani, dove il Municipio aveva deciso in un primo tempo di collocarlo.

Ora il Municipio dovrebbe renderlo più accessibile in sicurezza, creando magari un piccola area di parcheggio, un rotonda ed un accesso più sicuro. Una proposta utopica?

Abbandono il playground non senza aver scattato qualche foto (contravvenendo ad un patto con me stesso: quello di rilassarmi e di non farmi prendere da nessuna voglia di documentare e fare reportage). Ma giornalisti si è h24. E quindi nel ritorno fotografo anche un vialetto che dalla Prenestina porta a Casale Rosso e poi alla Togliatti. E anche qui foto. Con un’inquadratura insolita delle case popolari del Quarticciolo.

Dalla Togliatti e dal suo caotico mercato mi sposto poi verso l’ex Auchan e imbocco via Grotta di Gregna. Qui mi incuriosisce vedere il lavoro fatto per ripulire parte del parco che non c’è e fotografo i cancelli e inutilmente i cartelli che non indicano minimamente che tipo di lavoro si stia svolgendo. E ci sono un paio di ruspe.

Non si capisce se siano lavori di semplice ripulitura del degrado preesistente oppure di una realizzazione di una parte del “mitico” parco… che non c’è.

E in effetti tre nomadi che entrano da un viottolo a la to di uno dei due cancelli all’altezza di via del Faluto angolo via Grotta di Gregna, mi rispondono: “Si dice che stanno facendo un parco…”

Mi informerò appena potrò.

V. L.