L’11 novembre 2019, alla presenza delle autorità civili e religiose, è stato inaugurato il primo ipermercato di Spazio Conad, nella medesima struttura che per oltre venti anni in via Collatina, angolo via G. B. Valente, è stata occupata dall’ex Auchan.

Un’inaugurazione in anticipo sui tempi previsti, della PAC2000A, la più grande organizzazione di commercianti indipendente presente in Italia, impegnata nella trasformazione sempre a Roma di supermercati con l’insegna Simply.

L’apertura anticipata anche in considerazione delle imminenti feste Natalizie, agli occhi dei clienti il nuovo supermercato Spazio Conad di via Collatina ha fatto una bellissima impressione.

Certo ci sarà da definire ancora tantissime cose. L’insegna, ad esempio, perché quella attuale sembra che sia solo una bozza, come gli scaffali nuovi e ben predisposti, ma mancanti dell’insegna di riferimento. Ma la trasformazione a occhio si percepisce meglio nella predisposizione del reparto natalizio.

I clienti abituali con gioia hanno potuto accertare che tutto il personale è rimasto al proprio posto, forse con qualche cambiamento d’incarico, ma non hanno perso il proprio lavoro: una buona notizia in questi tempi di crisi.

Secondo un dipendente del nuovo supermercato Spazio Conad è cambiata anche la qualità della merce, in meglio a suo avviso. Infatti il pesce è freschissimo, perché arriva da Anzio, e lo stesso dicasi per la verdura che viene dalle campagne laziali.

Ma gli utenti cercano la convenienza prezzo, e allo Spazio Conad di via Collatina lunedì 18 novembre inizierà la prima vendita di prodotti scontati.

Vedremo di quanto.