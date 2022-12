Dal 28 al 31 dicembre 2022 nuova disciplina di traffico in via di Tor Pignattara

Dal 28 al 30 dicembre 2022 dalle ore 7.00 alle 18.00 e il 31 dicembre dalle ore 7.00 alle 15.00 non sarà consentito il transito, in entrambe le direzioni, nel tratto di via di Tor Pignattara tra via Casilina e via Pietro Rovetti.

Atac Roma ha individuato percorsi alternativi per i mezzi del trasporto pubblico locale, maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Azienda.

Durante tutto il periodo di interdizione del traffico veicolare, nel tratto indicato, saranno presenti agenti della Polizia Locale di Roma Capitale al fine di limitare i disagi e fornire indicazioni sulla disciplina di traffico provvisoria.