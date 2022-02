De Salazar, Municipio II: Auditorium ripristini verde e panchine nell’area antistante il Parco della Musica

L’area verde di Viale Pietro de Cobertin antistante il parco della Musica versa nel degrado più totale, presenta aree sterrate non più a verde, diverse panchine rimosse e i vialetti pedonali danneggiati.

È in essere una convenzione siglata nel 2018 con una validità di 4 anni, che prevede la concessione del municipio alla fondazione Musica per Roma dell’area antistante il complesso dell’Auditorium Parco della Musica (circa 5.750 mq) in viale Pietro da Coubertin in cambio di 123.570,00 di opere scomputate a manutenzione del verde.

Da sopralluoghi effettuati in questi anni oltre alle segnalazioni dei residenti la manutenzione del verde (slancio e pulizia) e’ stata impercettibile ad oggi diversi arredi urbani come le panchine sono state rimosse e non sostituite.

Fino a giugno è in vigore questa convenzione, che spero non venga rinnovata, e la Fondazioni Musica per Roma si adoperi in tempi brevi per curare e tenere puliti gli spazi pubblici verdi concessi.

Lo dichiara in una nota Francesco De Salazar Capogruppo della Lega al Municipio II.