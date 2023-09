De Santis-Canale (CR): “Definanziamento ciclabile Vigna Murata-Laurentina pessimo spot per Città dei 15 minuti”

“Altro che Città dei 15 minuti ipocritamente sbandierata da questa Amministrazione: con l’eliminazione dei finanziamenti del PNRR alla ciclabile di collegamento tra via Stefano Gradi – Via di Vigna Murata e Terminal Metto B Laurentina, il sindaco Gualtieri e la sua Giunta peggiorano ulteriormente la mobilità del Municipio IX rendendola sempre più insostenibile per i cittadini.