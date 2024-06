De Santis–Rosati (M5s), incendio via Pieve Torina, Municipio IV disinteressato a dipendenti

“Un vasto incendio è divampato la scorsa in un capannone industriale che dista 500 metri dalla sede del Municipio Roma IV. A fronte di ciò, il sindaco Gualtieri e il Presidente del Municipio hanno pubblicamente consigliato alcune raccomandazioni ai cittadini, tra cui non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti e non utilizzare momentaneamente i condizionatori d’aria a presa esterna.

Il presidente Umberti (neo-metereologo) sostiene che ‘il fumo va in direzione opposta rispetto al centro abitato e soprattutto va molto in alto’. Affermazione che si basa sul nulla cosmico e che, secondo lui, dovrebbe per qualche assurdo motivo che ci sfugge rassicurare i cittadini.

Peccato per lui che, proprio questa mattina, la nube di fumo nera maleodorante e tossica abbia continuato ad appestare il cielo e l’aria del Municipio, con il personale municipale costretto a lavorare in condizioni impossibili a causa dell’oramai cronico malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione nella struttura e delle finestre per forza di cose chiuse.

L’ennesima, incresciosa situazione dove a subire l’incompetenza di una classe politica inconcludente sono sempre i lavoratori.

Un’emergenza che, nonostante i nostri solleciti odierni – in occasione del Consiglio Municipale -, continua a non essere risolta, o comunque adeguatamente attenzionata, da un Municipio sempre più assente e disinteressato all’incolumità dei suoi cittadini”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e il capogruppo M5S del Municipio IV Stefano Rosati.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙