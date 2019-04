Domenica 14 aprile Flash Mob al Parco della Mistica per l’agricoltura sostenibile

Domenica 14 aprile 2019, alle ore 11.00, Flash Mob al Parco della Mistica (via Tenuta della Mistica, punto di ritrovo al parcheggio).

L’iniziativa è organizzata dal WWF Roma e area metropolitana per dire stop ai pesticidi. L’associazione ambientalista invita “a scendere in piazza con noi per chiedere un’agricoltura più sostenibile al governo italiano!”

Il 14 aprile in tutta Italia scenderanno in piazza associazioni, movimenti e comitati di cittadini interessati con azioni pacifiche di Flash Mob. L’obiettivo è quello di chiedere al governo un PAN Pesticidi che promuova un’agricoltura più sostenibile e attenta alla salute di cittadini, ambiente e dei tanti insetti che vivono nel nostro territorio.

L’appuntamento è quindi al Parco della Mistica (via della Tenuta della Mistica), per partecipare al Flash Mob e per chiedere un’agricoltura sostenibile!