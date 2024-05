L’Albero messo a dimora a piazza dei Gerani dall’ex sindaca Raggi è morto

Era il 24 ottobre del 2021 quando la ex Sindaca Virginia Raggi, accompagnava la presidente della Rete Imprese Castani Monica Paba e, munita di pala aiutava gli operai a mettere a dimora un albero in una Piazza dei Gerani diventata finalmente uno spazio a misura di bambini.

Il ripristino della piazza avvenne grazie all’impegno della Rete Imprese Castani, di tanti Sponsor e di un parziale finanziamento Regionale. Quell’albero è ora morto di sete e questo solo perché in quasi tre anni gli amministratori municipali non sono riusciti a far mandare l’acqua della fontanella da sempre sul marciapiede antistante, anziché nella rete fognaria direttamente nella cisterna, così come del resto avviene negli Orti urbani realizzati nel lontano 2012 nei parchi di Tor Sapienza e dell’Alessandrino.

Bene, se quel “ lavoretto” fosse stato fatto, quell’albero sarebbe ancora vivo, più bello e utile che mai. Peccato!



