È nato il Coro della Cervelletta

Mi chiamo Monica Calicchia e sono un’abitante del quartiere di Colli Aniene. Sono una Graphic Designer dagli anni ’80, Grafomotricista e mi occupo di supporto didattico per bambini e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento. Ogni giorno varco la soglia del Parco della Cervelletta e attraversando questo portale in legno dall’ingresso di Via Mario Cingolani, mi capita di perdermi pensando quasi di stare dentro la cittadina di “Frittole”!

Eh si! Ci si perde in questo paesaggio bucolico e intriso di storia dell’Agro romano e ormai che da oltre trent’anni ci passeggio, sento che c’è ancora qualcosa che manca all’appello delle esperienze.

È proprio così che un giorno, durante una solita (ma per me sempre nuova e appagante) passeggiata, ho avuto l’idea di chiamare la mia amica Paula Gallardo, Compositrice argentina e Maestra di pianoforte e coro per dare forma ad un’idea, un guizzo emotivo che non riuscivo più a trattenere.

Organizzare un laboratorio estemporaneo di canto per trascinare più persone possibili e unirci creando un’unica voce, assaporando un momento sospeso di socialità e armonia dentro il mio amato parco.

“Per questo quando un popolo canta c’è da sperare ancora”, e se così recita David Maria Turoldo quale occasione migliore per riportare speranza dopo aver trascorso un periodo così pesante che un po’ tutti abbiamo attraversato: un coro come elisir di gioia e bellezza.

Il laboratorio estemporaneo ha avuto un discreto successo ed è per questo che ho convinto Paula a dare vita insieme al Coro della Cervelletta!

Immersi dentro al parco, dove tante persone con il solo strumento della voce, possano unirsi in armonia e di concerto alla bellezza della natura che echeggia in questo luogo magnifico.

Quale attività sintropica migliore di un coro per entrare in risonanza con la natura? Per condividere questo spazio socializzando e vivendolo più profondamente nel quotidiano, per legarci sempre di più al nostro territorio e contribuire fortemente e in prima persona, alla sua riqualificazione.

Abbiamo scelto di incontrarci il mercoledì mattina dalle 9:00 alle 10,30 con uno scopo ben preciso: permettere alle persone che non lavorano o per limiti di età o che sono impossibilitate a non lavorare, ai nonni, a tutte quelle persone che in altri orari sono dedicate alla famiglia e non avrebbero tempo per loro stessi e a tutti gli appassionati di canto corale.

Il coro è aperto a tutti, anche a chi non ha mai cantato!

Se le mie parole ti risuonano e se vuoi vivere questa esperienza, contattami e prenota la partecipazione all’incontro di prova.