Edda Campioni, addio

Edda Campioni, storica maestra di Centocelle ci ha lasciato lunedì 17 febbraio 2025.

È deceduta, dopo un breve ricovero all’Ospedale Vannini, e poi il trasferimento al Policlinico Casilino.

Edda Campioni ha insegnato alla Scuola dell’infanzia e primaria Trilussa a via Fiuggi per tutta la sua vita lavorativa.

Impegnata nel sociale, sempre interessata a risolvere e aiutare le persone in difficoltà, ha contribuito culturalmente a far conoscere i principi della nostra Costituzione.

È stata impegnata nella vita parrocchiale come componente del Consiglio Pastorale della Sacra Famiglia di Nazareth; qui si terranno i funerali mercoledì 19 febbraio alle ore 11.

Gli amici, e il nostro giornale, esprimono le loro condoglianze al figlio e ai parenti.

