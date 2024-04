Esordio tra le grandi emozioni per “Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2024”

Pubblico attento e appassionato il 21 aprile 2024 ad Anguillara alla chiesa di San Francesco per il primo dei quattro concerti di Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2024, la rassegna nata per divulgare la cultura musicale.

“L’obiettivo – ha detto il direttore artistico Amarilli Nizza, soprano di fama internazionale – è quello di consolidare sul territorio un appuntamento annuale di grande richiamo internazionale dando spazio alle varie arti e promuovendone il più possibile la fruizione. La prima edizione è focalizzata sull’arte musicale ma l’intenzione è di creare eventi interdisciplinari legando le varie arti”.

La manifestazione nata da un’idea della Claudia Biadi Music Academy, vede la collaborazione tra Comune di Anguillara, Pro Loco Anguillara e si avvale di un contributo della Presidenza del Consiglio regionale nel Lazio.

“La diffusione della cultura – ha sottolineato il sindaco di Anguillara Angelo Pizzigallo intervenuto al concerto assieme al vicesindaco Paola Fiorucci – è un obiettivo importante, tanto più in un territorio come quello del lago di Bracciano nel quale non manca nulla dal punto di vista della ricchezza culturale”. Protagonisti del primo concerto due grandi interpreti come Massimiliano Tisano al pianoforte e Fabrizio Paoletti al violino che si sono cimentati nella esecuzione di composizioni di due giganti della musica come Mozart e Beethoven regalando al pubblico intense atmosfere..

Il prossimo appuntamento della rassegna, ad ingresso libero, è in programma domenica 28 aprile alle 19 sempre nella trecentesca chiesa di San Francesco di Anguillara.

Sarà un recital pianistico che vedrà al centro un programma molto passionale con Chopin, Liszt, Bach, Bellini mettendo insieme una giovanepromessa come Tommaso Nizza e una giovane stella come Simone Colucci. Il concerto vedrà impegnata anche l’attrice Marilia Valenza. Un altro appuntamento da non mancare.

