Eventi e concerti all’anfiteatro Savelli

“La storia e la cultura rappresentata in questi giorni di fine agosto al Comune di Moricone, oltre a offrire un pregiato cartellone musicale, vuole diffondere la passione per l’arte e per la musica con interpreti di livello nazionale e internazionale per garantire al pubblico locale e agli appassionati una proposta sempre di alto livello.

Con l’amministrazione comunale – ha dichiarato il Vicesindaco della Città metropolitana, Pierluigi Sanna – abbiamo sostenuto questi eventi che accompagneranno le serate di questo meraviglioso borgo del nostro territorio metropolitano”.