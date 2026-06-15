Ex cinema Stardust, svolta in Campidoglio dopo il sopralluogo: l’ipotesi di riapertura graduale contro il degrado

Evitare che uno dei cuori pulsanti della cultura e dell’aggregazione giovanile del quadrante Decima-Torrino si trasformi nell’ennesima cattedrale nel deserto della periferia romana, preda di vandali e occupazioni.

È questo l’obiettivo che ha spinto i presidenti delle commissioni capitoline Patrimonio e Cultura, Yuri Trombetti ed Erica Battaglia, a effettuare un cruciale sopralluogo ispettivo nella mattinata di oggi, lunedì 15 giugno, all’interno del complesso dell’ex cinema Stardust.

La struttura – un punto di riferimento fondamentale per migliaia di residenti – ha le serrande abbassate dal mese di ottobre del 2024, quando è scaduta l’ultima concessione privata e l’immobile è rientrato ufficialmente nella piena gestione del patrimonio di Roma Capitale.

Da allora, il timore dei cittadini di veder marcire l’edificio giorno dopo giorno è cresciuto, spingendo la politica a cercare una decisa accelerazione.

Lo Stallo della Burocracia: Il Rischio dei Tempi Lunghi

L’ispezione odierna ha confermato i timori della vigilia: le procedure tradizionali per rimettere a bando l’intera struttura rischiano di impantanare il rilancio per anni.

L’aggiornamento delle norme europee sul project financing e i complessi passaggi urbanistici necessari per riassegnare il multisala in blocco richiedono tempi amministrativi biblici.

Per questo motivo, la maggioranza in Campidoglio ha deciso di sposare una strategia innovativa: procedere per lotti e fasi successive.

Invece di aspettare il restauro dell’intero stabile, l’amministrazione punta a isolare singole porzioni dell’immobile, mettendole in sicurezza e restituendole subito al quartiere.

I Comitati di Quartiere Diventano Custodi

L’idea della riattivazione a tappe nasce proprio dalle istanze dei comitati di quartiere e dalle realtà associative territoriali, che hanno partecipato in massa al sopralluogo dopo l’assemblea pubblica di un mese fa.

Il Presidio Sociale

Consentire ai gruppi locali di rientrare subito in possesso di una porzione dell’ex Stardust per svolgere attività sociali e culturali non risponde solo a un bisogno di aggregazione, ma rappresenta la forma più efficace di videosorveglianza sociale. La presenza quotidiana dei cittadini eviterà che le sale interne vengano vandalizzate.

Il Partito Democratico capitolino ha annunciato che aprirà immediatamente un canale operativo con gli assessorati competenti e con la presidenza del Municipio IX.

L’obiettivo è redigere entro l’estate una delibera quadro che formalizzi l’affidamento temporaneo dei primi spazi fruibili.

Dopo mesi di promesse sospese, per l’ex Stardust si profila finalmente il passaggio dalle parole ai cantieri.

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