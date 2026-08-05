Ex ippodromo di Tor di Valle, secondo incendio in 24 ore: in azione Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Un nuovo, vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto 2026, riaccendendo l’emergenza fiamme nel quadrante sud di Roma.

Poco prima delle 17:00, un rogo di ingenti proporzioni è divampato in via dell’Ippica, nell’area dell’ex ippodromo di Tor di Valle, prendendo celermente corpo tra macchia spontanea, sterpaglie secche e cumuli di rifiuti abbandonati.

Si tratta del secondo incendio nel giro di 24 ore registrato esattamente nella medesima area, dopo quello scoppiato nella giornata di ieri che aveva già richiesto il prolungato intervento di un elicottero per i lanci d’acqua dall’alto.

Il vento spinge le fiamme verso stalle e ciclabile

L’allarme è scattato quando una densa e alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, risultando chiaramente visibile da diversi quartieri della Capitale, dalla zona dell’EUR fino alla Via Ostiense.

A causa delle temperature elevate del periodo e delle raffiche di vento, l’incendio si è propagato a velocità sostenuta:

Fronte del fuoco: le fiamme hanno rapidamente ricoperto diversi ettari di terreno incontaminato e aree degradate;

Strutture a rischio: secondo le prime ricostruzioni dai campi operativi, i bagliori hanno raggiunto il perimetro delle vecchie stalle e la pista ciclabile che corre lungo il Tevere, minacciando il transito e gli edifici vicini.

Massiccio dispiegamento di soccorsi

Sul posto sono tempestivamente confluite diverse squadre dei Vigili del Fuoco unitamente ai moduli operativi della Protezione Civile, impegnati nelle delicate operazioni di contenimento e bonifica per evitare che il rogo lambisca le arterie stradali principali.

Presenti anche i pattugliamenti della Polizia Locale di Roma Capitale, occupati nel presidiare gli accessi all’area di via dell’Ippica, gestire la viabilità circostante ed eventualmente disporre fermi temporanei al traffico per garantire l’incolumità pubblica e facilitare il passaggio dei mezzi d’emergenza.

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