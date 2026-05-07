Federica Desideri: Nel IV municipio intensificati gli interventi sul territorio

L’assessora all’Ambiente del Municipio Roma IV Federica Desideri informa che «Continua l’impegno costante per la cura del nostro territorio. In questi giorni stiamo portando avanti un piano capillare di diserbo e sfalcio delle aree di arredo stradale per garantire strade più pulite e vivibili. Un ringraziamento ai lavoratori di AMA per il grande lavoro svolto in questi giorni».

Ed ecco alcune delle zone interessate dagli interventi indicate da Federica Desideri: Via Grotta di Gregna, Via Bartok, Via Mozart, Via Loreto, Via Ulpiani, Via Rubelia, Via Santa Maria dell’Olivo, Via di Settecamini, Via Roiate, Via Folchi, Via Montegiorgio, Via Corinaldo, Largo Fausto Vigarelli, Via Muccia, Via Zanardini, Via Calasso, Via Tamassia, Via Menichella, Via Fermo Corni, Piazza Girolamo Gaslini, Via Pietro Negroni, Via Ferdinando Innocenti.

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