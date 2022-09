Fernando Alba e Noemi Smorra in concerto a Hoppio Festival

Fernando Alba e Noemi Smorra saranno in concerto in full band, il prossimo 22 settembre a HOPPIO FESTIVAL – Voci dal mondo (Parco del Colle Oppio a via delle Terme di Tito, angolo via Nicola Salvi) a pochi passi dal Colosseo.

Un viaggio attraverso le loro più belle canzoni vestite con arrangiamenti folk e brith/pop. Due artisti che hanno scritto tanto e composto insieme, ma in questa occasione condivideranno lo stesso palcoscenico.

Ad accompagnarli sul palco Alberto Lattuada al piano e synth, Fernando Pantini alla chitarra elettrica, Fabio Greco alla chitarra acustica, Nicolò Pagani al basso, Matteo Di Francesco alla batteria e special guest Fabrizio De Melis alla viola e violino.

Noemi Smorra, cantautrice, attrice ed interprete dei più grandi musical italiani e Fernando Alba, cantautore e compositore di colonne sonore, si raccontano e ci raccontano, attraverso le loro canzoni, storie che ci rappresentano, che ci coinvolgono ed emozionano.

Hoppio Festival è festival interdisciplinare, internazionale, multiculturale e intergenerazionale che vedrà alternarsi musica e arti performative, incontri, dibattiti, visite guidate e laboratori per i più piccoli.