Ferrara (M5S): “Situazione impianti metro disastrosa, Gualtieri si muove?”

“A Roma gli ascensori delle metro sono ormai degli oggetti mitologici.

Quasi tutte le stazioni di tutte le linee ne hanno almeno uno che non funziona. Alcune, come Libia e Jonio, hanno fatto l’en plein di guasti. Ancora più leggendari sono i montascale, che pure dovrebbero essere un diritto per le persone con difficoltà motorie. Un po’ meglio le scale mobili, ma anche qui se i passeggeri le vedono ferme non si meraviglia nessuno.

C’è tanto lavoro da fare: sono problemi che si trascinano da decenni e che con Virginia Raggi abbiamo iniziato a risolvere. Da quest’anno tocca a Gualtieri e ai suoi fare programmazione sugli interventi di manutenzione e revisione. Però ancora non si muove foglia: qualcuno li ha avvertiti?”

Così in una nota il consigliere capitolino del M5S e vicepresidente dell’Assemblea capitolina Paolo Ferrara.