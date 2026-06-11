Festa della continuità al plesso Tullio De Mauro a Roma Colli Aniene

Bellissima festa della continuità al plesso Tullio De Mauro a Roma nel quartiere Colli Aniene il 6 giugno 2026.

«Abbiamo realizzato – informa in un post l’associazione Piccoli Giganti Onlus – per tutti i ragazzi che dalla materna passavano alle elementari, dalle elementari alla scuola secondaria e per le terze che uscivano per le scuole superiori, un bellissimo albero dei sogni da realizzare».

«La base – prosegue il post – era il cielo con mille goccioline di pioggia, l’albero con i suoi rami tesi verso il futuro e alla base abbiamo realizzato una cartucciera dove sono state inserite le pergamene con in propositi per il futuro. Appesi ai fili argentati le chiavi per aprire i sogni con sopra alcune frasi scelte dai ragazzi.

Tutti i bambini e ragazzi indossavano un bellissimo tocco realizzato da loro.

Un grande augurio a tutti voi bambini e ragazzi per un futuro pieno di soddisfazioni e tanta felicità da parte di tutti i Piccoli Giganti. Un grazie speciale alla preside, alla responsabile della continuità Arezzi Venere per il grande lavoro svolto e a tutte le fantastiche insegnati che hanno lavorato in modo meraviglioso con questi ragazzi»

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