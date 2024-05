Festa della Repubblica a Roma: le prove generali e le modifiche al traffico. Tutte le informazioni

Manca oramai poco per la parta del 2 giugno, dove Roma si illuminerà per le celebrazioni della Festa della Repubblica. Ma già da oggi, martedì 28 maggio, la città si prepara con le prove generali per garantire uno spettacolo senza intoppi.

Preparatevi dunque a qualche cambiamento nel traffico: dalle ore 22 di stasera fino alle 5:30 di mercoledì 29 maggio, il centro vedrà chiusure di strade e deviazioni del trasporto pubblico.

Per consentire queste importanti prove, saranno chiuse al traffico, compresi i bus, le seguenti arterie: viale delle Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verità, via della Greca e via del Circo Massimo.

Attenzione, utenti del bus! 13 linee diurne (3, 8, 51, 75, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 671, 714, 792) e 17 linee notturne (nMB, nME, nMC, n5, n11, n90, n46, n913, n70, n8, n716, n3d, n3s, n98, n543, n904, n201) subiranno deviazioni a partire dalle ore 22.

Le linee tram 3L (stazione Trastevere-Porta Maggiore) e 8 (Casaletto-piazza Venezia) verranno sospese dalle 23:30 fino a fine servizio, sostituite da bus navetta.

Nella notte tra martedì e mercoledì, le linee notturne nME e nMC si fermeranno rispettivamente a Porta San Paolo e Porta San Giovanni.

La linea n5 si arresterà a via Barberini, mentre le linee n11, n90 e n543 si fermeranno a via del Tritone. Le linee n201, n904 e n913 termineranno il loro percorso a via Paola, senza raggiungere piazza Venezia.

