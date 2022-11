Festa Nazionale della Romania celebrata al Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma

I n occasione della Festa Nazionale della Romania, l’Accademia di Romania in Roma in partenariato con l’Ambasciata di Romania in Italia e con il Conservatorio di Musica ”Santa Cecilia” di Roma, organizza il concerto ”I Colori della Romania”, sostenuto dall’artista Clara Cernat accompagnata dall’Orchestra da camera del Conservatorio „Santa Cecilia”, diretta da Thierry Huillet.

Il concerto avrà luogo nella Sala Accademica del Conservatorio „Santa Cecilia” (Via dei Greci 18 – Roma), mercoledì, 30 novembre 2022, alle ore 19:00.

Programma:

Ciprian PORUMBESCU – “Ballata”

Antonio VIVALDI – “L’inverno”

Thierry HUILLET – Rapsodia Romena n. 3: “Fantasy”

Thierry HUILLET – Rapsodia Romena n. 4: “Poem”

(docente preparatore orchestra: M˚ Michelangelo Galeati).

Ingresso libero fino all’esaurimento dei posti disponibili.

Per prenotazioni e-mail: accadromania@accadromania.it

Clara Cernat e Thierry Huillet: due musicisti eccezionali i quali condividono la vita e il palco scenico, presentando dei concerti in prestigiosi sale da concerto e festival. Su piano musicale e poetico, il concerto propone un viaggio dal Seicento e fino ai giorni nostri, utilizzando temi di notorietà del folklore romeno raccolti, cantati e suonati da personalità di spicco della storia della cultura romena. Thierry Huillet – compositore, direttore d’orchestra, pianista. Possiede un catalogo di oltre 120 opere, dai solo strumentali alle composizioni per l’orchestra grande e alle opere vocali. Le opere orchestrali di Huillet fanno l’oggetto di concerti di grandi orchestre e solisti e vengono suonate in festival e sale di primo piano nel mondo. Come direttore d’orchestra, collabora costantemente con l’Orchestra da Camera di Korea e con quella di Tolosa, per un repertorio che spazia dal classico (Bach, Mozart, Haydn, Beethoven) al contemporaneo. Come pianista, ha studiato al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi con i maestri Pierre Sancan e Germaine Mounier, ed è laureato di vari concorsi e premi internazionali, come il Concorso pianistico internazionale “Ferruccio Busoni” o i concorsi di Cleveland, Tokyo, ecc. Suona come solista insieme ad orchestre sinfoniche e fa dei recitalsu quattro continenti. Clara Cernat – violinista e altista franco-romena, è una delle rappresentanti di spicco della scuola violinistica romena. Discepola del maestro Ștefan Gheorghiu e si è perfezionata con i maestri Tibor Varga e Igor Ozim in Svizzera e Germania. Gran Premio al Concorso internazionale di violino di Parigi e quello di Andria, Premio Speciale Mozart e secondo premio al Concorso internazionale di violino Kloster Schöntal della Germania. È solista in concerti che spaziano dalle Francia a quelle alla Korea del Sud, dalla Spagna alla Romania, dall’Italia alla Cina e dalla Francia o dalla Gran Bretagna all’Argentina. Il suo repertorio eclettico, il suo gusto per le opere belle e rare le hanno valso l’unanime plauso della critica specializzata e dei melomani anche per le registrazioni con musiche di Enescu, Bloch, Turina, Kunc, Beethoven, Brams, Fauré, Liszt, Saint-Saëns, Huillet..

Organizzatori: Accademia di Romania in Roma

In collaborazione con: Ambasciata di Romania in Italia e il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma

Per ulteriori informazioni: https://www.icr.ro/

Tel. +39.06.3201594; mail: accadromania@accadromania.it

