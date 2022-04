Festosa chiusura di Benvenuta Primavera

Coinvolgente e festosa chiusura sabato 9 aprile 2022, della terza giornata della quarta edizione di Benvenuta Primavera, organizzata con la consueta maestria dall’Associazione Il Foro, con il supporto di Sogester, presso l’accogliente Istituto Comprensivo Minerva in v.le B. Bardanzellu, cuore pulsante del quartiere colli Aniene.

Il ricco programma della giornata si è aperto con l’esposizione lungo i portici di viale Franceschini delle opere degli artisti partecipanti e l’esposizione opere in concorso “Premio Giovanni Giovannetti”.

Dalle ore 9,00 – 19,00: presso Istituto Comprensivo Minerva in V.le B. Bardanzellu 83 si è sviluppata la Raccolta fondi “Scegli un uovo AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma) e sostieni la ricerca scientifica” organizzata dallo stesso Istituto guidato dalla Direttrice Valentina Piemonte (https://abitarearoma.it/listituto-paritario-minerva-licei-e-scuola-dellinfanzia-bilingue-a-colli-aniene/)

Presso il teatro dell’Istituto applauditissima esibizione dei bravissimi allievi di Danza moderna dell’ASD Studio danze internazionali, diretta dal Maestro Federale Guendalina Pagnanelli.

Nel piazzale della scuola intanto trascinante ed entusiastica animazione per bambini a cura dell’’Associazione La Chiocciolina OdV e Truccabimbi a cura dell’Ass. Piccoli Giganti.

In conclusione esibizione della Banda Musicale Arturo Toscanini che da Viale Ettore Franceschini è giunta tra gli applausi in Viale Battista Bardanzellu riempiendo di note festose il quartiere, con grande gioia di bambini e genitori

Complimenti vivissimi alla direttrice dell’Istituto, a Luigi Polito e al suo staff, semplicemente meravigliosi nel regalare – e ce n’era veramente bisogno in questi giorni tristi di covid e di guerra.

Ottima conclusione quindi di Benvenuta Primavera che, lo ricordiamo, si avvale del Patrocinio della Regione Lazio e del Municipio Roma IV del Comune di Roma, della collaborazione con le Associazioni Territoriali, e che nelle giornate del 7 – 8 – 9 aprile 2022 ha coinvolto con numerose iniziative il quartiere di Colli Aniene in Viale Ettore Franceschini, Via Edoardo D’Onofrio, Via Meuccio Ruini e presso l’Istituto Minerva in viale Battista Bardanzellu, 83.

