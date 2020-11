Figliomeni: “Contagi in aumento a causa trasporti”

“Sono solidale con i cittadini infuriati che mi hanno contattato per chiedere un intervento presso la Raggi ed Atac per far adottare immediati provvedimenti nel trasporto pubblico che è sempre più nel caos. La foto che mi è stata mandata ritrae chiaramente i cittadini accalcati dentro il bus della linea 544, nella zona Tiburtina-Collatina, che non possono mantenere la distanza di sicurezza. La carenza dei mezzi ed il continuo ritardo degli stessi non consente assolutamente di rispettare la diminuzione dei posti del 50% sui trasporti pubblici”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Ovviamente – conclude Figliomeni -, la colpa non e’ dei cittadini che devono recarsi a lavoro o a gestire le proprie incombenze e che non hanno altri mezzi con cui muoversi, ma e’ dei grillini e dei vertici di Atac che, invece di sparare cavolate, dovrebbero occuparsi di migliorare sensibilmente i trasporti e la mobilita’ nella Capitale”. “Come anche in altri settori, Raggi e compagni non riescono a garantire la sicurezza e la salute delle persone soprattutto perche’ sono distratti dalla questione del mantenimento delle poltrone. Crediamo pero’ sia il caso di rammentare che Roma merita competenza!”.