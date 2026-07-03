Fiumicino, il Tar cancella la Valutazione di impatto ambientale: stop al porto per le maxi-crociere Royal Caribbean

Una decisione destinata a terremotare la programmazione delle grandi opere sul litorale romano. Con una sentenza pubblicata questo pomeriggio, venerdì 3 luglio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) del Lazio ha annullato il decreto ministeriale di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) emesso a novembre 2025, che di fatto autorizzava la costruzione del nuovo e contestatissimo terminal crocieristico di Fiumicino targato Royal Caribbean.

La decisione azzera l’intero iter autorizzativo dell’opera, riportando le lancette del progetto al punto di partenza e congelando i cantieri di un’infrastruttura che il governo aveva inserito tra gli interventi strategici nazionali per la gestione dei flussi turistici.

Le motivazioni del Tar: «Iter senza basi e concessione senza gara»

Il ricorso era stato presentato da una fitta rete di associazioni e comitati territoriali (tra cui il Comitato Tavoli del Porto, Lipu, Saifo, Unione Inquilini e Italia Nostra) supportati dal sindacato Filt Cgil.

Nella sentenza, il collegio giudicante del Tar del Lazio ha messo in luce due pesanti vizi procedurali nell’azione del Comune di Fiumicino e della società proponente Fiumicino Waterfront Srl:

Carenza normativa: Secondo i magistrati, il percorso amministrativo seguito dall’amministrazione locale per l’approvazione del terminal non trova un bando o un adeguato fondamento giuridico all’interno delle rigide normative che regolano la portualità nazionale.

Violazione della concorrenza: L’area demaniale marittima individuata per il porto, pur essendo gestita dal Comune, non è mai stata assegnata tramite una gara pubblica aperta. Questo passaggio avrebbe garantito a Royal Caribbean una posizione di indebito vantaggio anticoncorrenziale rispetto ad altri player internazionali.

L’infrastruttura era stata dimensionata per ospitare le navi da crociera più grandi del pianeta (come la classe Oasis), capaci di sbarcare oltre 7.000 passeggeri alla volta a ridosso dell’area protetta del Passo della Sentinella, proprio alla foce del Tevere.

Un quadrante che i comitati ritengono idrogeologicamente troppo fragile per sostenere un simile impatto ambientale, stradale e urbanistico.

La reazione: è festa tra gli ambientalisti, ma la società non si ferma

L’esito del ricorso è stato accolto con entusiasmo dalle sigle territoriali. David Di Bianco, portavoce del Comitato Tavoli del Porto, ha definito la sentenza «un atto di giustizia che ristabilisce le regole e la trasparenza, invitando il Comune a ripensare totalmente lo sviluppo del litorale». Sulla stessa scia la Filt Cgil, che parla di «vittoria dell’interesse pubblico e delle norme del sistema portuale».

La partita legale e commerciale, tuttavia, è tutt’altro che chiusa. L’amministratore delegato di Fiumicino Waterfront Srl, Galliano Di Marco, ha immediatamente commentato la sentenza annunciando un ricorso d’urgenza al Consiglio di Stato per ribaltare la decisione del Tar.

Fino al pronunciamento di secondo grado, tuttavia, il porto dei colossi del mare resterà un’opera fantasma sulla carta.

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