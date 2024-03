Furto in bicicletta al Pigneto: 27enne derubata della borsa al ristorante

Un altro ladro di borse in bicicletta, vittima una ragazza di 27 anni. Seduta al tavolo di un ristorante al Pigneto è stata infatti derubata della borsa. Il malvivente in sella alla bicicletta è stato prima inseguito dagli amici della vittima e poi scovato dalla polizia.

Sono da poco passate le 22:00 di Domenica 10 Marzo 2024 quando la ragazza viene adocchiata mentre si trova seduta al tavolo di un ristorante in via Ascoli Piceno assieme ad alcuni amici. A osservarli da distanza ravvicinata un malintenzionato, vestito di scuro, in sella a una mountain bike. Un attimo di distrazione e il predone, dopo essersi alzato sul capo il cappuccio di una giacca, è entrato all’opera.

Avvicinatosi al tavolo dei quattro giovani ha afferrato la borsa della 27enne ed è scappato in sella alla bicicletta verso via L’Aquila. Inseguito dagli amici della ragazza, la stessa ha nel frattempo chiamato il 112 con l’arrivo sul posto di una volante della polizia. Fornita una descrizione del ladro i poliziotti – seguendo le indicazioni del gruppo di amici – lo hanno poi intercettato su via Casilina Vecchia per poi fermarlo all’altezza dell’incrocio con la via Casilina.

Controllato dai poliziotti è stato trovato con indosso due carte bancomat e una tessera sanitaria, di proprietà della 27enne pugliese. Riconosciuto dalla vittima e dai suoi amici quale autore del furto l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – è stato poi identificato in un 36enne romano residente a Santa Marinella. Arrestato per furto aggravato la refurtiva è stata restituita alla ragazza che ha poi sporto denuncia querela negli uffici del commissariato Viminale di polizia.

